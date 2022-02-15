Мать конькобежца Алдошкина считает, что серебро Олимпиады поможет сыну расслабиться

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Даниил Алдошкин немного расстроен после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Пекине, но данная награда, завоеванная в тяжелых условиях пандемии, поможет ему расслабиться. Такое мнение ТАСС высказала мать спортсмена Ирина Алдошкина.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова уступила норвежцам в финальном забеге. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге российская команда установила олимпийский рекорд.

"Очень переживали, Даня уже позвонил, немного расстроен, что не золото. У тренера сегодня день рождения, они хотели сделать ему подарок. Но все равно это очень хороший результат, впервые медаль за всю историю командных гонок на Олимпиаде. Молодцы, готовились и олимпийский рекорд сохранили за собой", - сказала Ирина Алдошкина.

Мать спортсмена также отметила особенности Игр в Пекине, проходящих в сложной эпидемиологической обстановке, которая сказывается на спортсменах. "В условиях пандемии сложно, но это работа. Все хорошо, конечно, думаю, он расслабится немного после этой медали, а так маршрут гостиница - стадион", - добавила она.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.