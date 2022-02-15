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Олимпиада-2022 в Пекине
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Казакевич выступит в эстафете на Олимпиаде в составе сборной России по биатлону

Гонка пройдет в среду
Ирина Казакевич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина выступят в составе сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

​​​​​​​"Почему нет [Евгении] Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт и пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал [Карим] Халили. Евгения отказалась, сказала: "У меня свой план", - сообщил в своем Telegram-канале пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Женская эстафета пройдет 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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