Казакевич выступит в эстафете на Олимпиаде в составе сборной России по биатлону

ТАСС, 15 февраля. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина выступят в составе сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.



​​​​​​​"Почему нет [Евгении] Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт и пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал [Карим] Халили. Евгения отказалась, сказала: "У меня свой план", - сообщил в своем Telegram-канале пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Женская эстафета пройдет 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.