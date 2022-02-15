Алдошкин: в финале гонки преследования российским конькобежцам немного не хватило сил

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту была вынуждена выкладываться на 200% в полуфинальном забеге с американцами, поэтому на финал команде немного не хватило сил. Об этом рассказал журналистам российский конькобежец Даниил Алдошкин.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала второй в гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.

"Во второй гонке мы сделали все, что могли. На самом деле гонка все равно получилась неплохая. Но мы немножко оказались слабее. Не знаю, может, связано это с тем, что в первой гонке мы вынуждены были бежать на 200%, потому что американцы - действующие рекордсмены мира, а мы ни разу у них в сезоне не выигрывали, - сказал он. - На второй забег, признаюсь честно, было тяжелее настраиваться. <…> Мы делали все возможное, но у нас немного не хватило сил, получается".

Алдошкин назвал серебро неплохим результатом, учитывая, что сборная России впервые в истории выиграла медаль в командных соревнованиях. При этом он признался, что сам пока не испытывает ощущения исторического достижения. "Ощущение, как будто выиграли первенство раздевалки. Но Руслан Захаров, олимпийский чемпион [в шорт-треке], сказал, что придет уже завтра ощущение. Пока очень тяжело стоять, потому что выложились сегодня, отдались", - добавил конькобежец.