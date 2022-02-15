Васильев назвал трагедией результат мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Во вторник российская команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла в эстафете третье место, первыми стали норвежцы, вторыми - французы. Перед заключительным огневым рубежом преимущество сборной России над ближайшим преследователем составляло 59 секунд, однако Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

"Сегодняшнюю гонку иначе как трагедией я не могу никак воспринимать, команда имела 50 секунд отрыва, была последняя стрельба. Я понимаю, что ветер гулял, но не до такой степени. Поскольку даже норвежский биатлонист приехал с нашей тройкой, отстрелявшись без дополнительных патронов, значит, с ветром все же можно было справиться. А Латыпов пришел, встал и никуда не смог попасть. Первые два промаха допустил, а дальше у него паника пошла, не смог справиться с волнением и заехал на два круга", - сказал Васильев.

Он также добавил, что петербургский спортсмен Максим Цветков свой третий этап отработал великолепно, не использовав ни одного дополнительного патрона, Халили, Логинов и Цветков сделали максимум для команды. "Латыпов всех подвел, он и лежа из пяти отстрелялся, но как можно было так стоя плохо стрелять, я не представляю, в голове не укладывается. Подвел команду, 50 секунд отрыва и последняя стрельба. Золотые медали у нас были фактически в кармане", - уверен Васильев.

Программа соревнований по биатлону продолжится 16 февраля, в этот день пройдет женская эстафета. На 18 февраля запланирован мужской масс-старт, на 19 февраля - женский.