Яковлев: российские хоккеисты не собираются играть с датчанами на Олимпиаде от обороны

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не собирается действовать от обороны в матче четвертьфинала олимпийского турнира с командой Дании. Об этом журналистам рассказал защитник российской команды Егор Яковлев.

Игра пройдет 16 февраля.

"Игры на вылет начинаются, нужно выходить, выигрывать, показывать наш уровень хоккея. У датчан хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, душой. Нужно наладить игру в неравных составах - это основное, что надо подтянуть. От обороны завтра мы точно действовать не будем, а сыграем так, как умеем", - сказал Яковлев.

Ранее неоднократно отмечалось, что сборной России не хватало игровой практики перед началом Олимпиады. "Многие физически себя хорошо чувствуют. Кто был недоволен своим состоянием, подтянули его", - отметил Яковлев.