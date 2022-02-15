Конькобежец Захаров пообещал биться за медали в масс-старте на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы будут биться за медали в предстоящем 19 февраля на Олимпиаде мужском масс-старте. Такое мнение журналистам высказал конькобежец Руслан Захаров.

"Через пару дней масс-старт, в котором я и Даниил Алдошкин будем принимать участие. Там тоже будет здорово, мы будем биться за медали и отдавать всех себя", - сказал он.

Россияне во вторник впервые в истории выиграли медали в командной гонке преследования. Сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала второй, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.