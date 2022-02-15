Первый тренер Трофимова назвал серебро Олимпиады хорошим стимулом для конькобежца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль конькобежца Сергея Трофимова в составе сборной России в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине стала итогом проделанной спортсменами работы и будет хорошим стимулом для 26-летнего конькобежца. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер Трофимова Николай Ермаков.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке преследования.

"Я как тренер, конечно, рад. Это заслуга всего нашего коллектива, я тренером проработал 45 лет, столько через мои руки прошли - был и чемпион мира, были мастера спорта международного класса. <…> Медаль явилась итогом всей поделанной работы, это же лошадиный вид спорта, спорт больших результатов не каждому дается", - сказал Ермаков.

Он добавил, что Трофимов всегда был очень талантливым, способным и умным спортсменом. "Если бы была осечка - без медали, то мог бы вопрос встать, конечно, я совсем не верю в это, <...> о том, чтобы заканчивать. [Следующая] Олимпиада через 4 года - это уже 30 лет, а сейчас в 26 лет эта медаль его так простимулирует, что он будет еще больше тренироваться и отдаваться спорту", - сказал тренер.