Сборная Чехии по хоккею впервые не вышла в четвертьфинал Олимпиады

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 2:4 проиграла команде Швейцарии в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрес Амбюль (15-я минута), Киллиан Мотте (16), Денис Мальгин (30) и Рафаэль Диас (55). У проигравших отличились Лукаш Клок (11) и Роман Червенка (56).

Сборная Швейцарии в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 февраля.

Сборные Чехии и Швейцарии на групповом этапе выступали в одном квартете с командой России. 11 февраля чехи обыграли швейцарцев со счетом 2:1 по буллитам. В других матчах группового этапа чешские хоккеисты проиграли датчанам (1:2) и обыграли россиян (6:5 ОТ). Швейцарцы проиграли сборным России (0:1) и Дании (3:5).

Сборная Чехии впервые не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады. Чешские хоккеисты являются олимпийскими чемпионами 1998 года и бронзовыми призерами Игр 2006 года.

Сборная Швейцарии дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр (1928, 1948).