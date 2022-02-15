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Олимпиада-2022 в Пекине

Серебряный призер Олимпиады Захаров призвал популяризировать конькобежный спорт в России

Российская сборная во вторник впервые в истории выиграли медали в командной гонке преследования
Руслан Захаров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руслан Захаров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пекине в командной гонке преследования Руслан Захаров считает необходимым продвигать конькобежный спорт в России, не ограничиваясь его освещением во время Игр. Об этом он заявил журналистам.

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Россияне во вторник впервые в истории выиграли медали в командной гонке преследования. Сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Захарова стала второй, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.

"Наш вид спорта не такой популярный, - сказал Захаров. - Я сейчас вижу пять диктофонов. Надеюсь, это пять разных СМИ. Я призываю вас: пожалуйста, помогите нам, приезжайте к нам почаще, не вспоминайте о нас раз в четыре года, связывайтесь с нами. У нас есть федерация, помогайте нам развиваться. Посмотрите, какой крутой вид спорта - дух захватывает".

"Я хочу, чтобы вы были заинтересованы в нашем виде спорта не только потому, что мы можем принести медаль в общую копилку. Если вы будете нам помогать, то через 10-15 лет мы будем завоевывать гораздо больше медалей", - добавил он.

На Олимпиаде в Сочи Захаров выступал в шорт-треке и стал обладателем золотой медали в эстафете.

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