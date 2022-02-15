Украинская фигуристка Шаботова надеется, что Валиева выиграет Олимпиаду в личном турнире

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская фигуристка Анастасия Шаботова выразила надежду, что у российских фигуристок получится выиграть личный турнир Олимпиады. Об этом она рассказала журналистам.

"Сегодня такой старт, на котором нужно откатать свой максимум. Надеюсь, у них (российских фигуристок - прим. ТАСС) все получится, и им ничего не помешает выиграть, все будет хорошо. Сочувствую ли я Камиле Валиевой? Сочувствовать олимпийским чемпионам очень странно, у меня есть только радость, что я знакома с этими ребятами и что у меня есть друзья, которые стали олимпийскими чемпионами", - сказала Шаботова.

Шаботова получила 48,68 балла по итогам короткой программы. Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова - под 28-м, Анна Щербакова - под 29-м. Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля.

История Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой.

Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.