Актеры из Тувы показали схожесть движений в национальных танцах и спорте

ТАСС, 15 февраля. Ролик в поддержку российских олимпийцев на Играх в Пекине, в котором показывается схожесть элементов и движений, используемых в тувинских национальных танцах и различных видах спорта, выпустили актеры Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны". Видео размещено на официальной странице театра в Instagram.

"Одна из задумок в том, чтобы показать схожесть элементов и движений, используемых в тувинских национальных танцах и различных видах спорта", - сообщила ТАСС директор театра Оксана Тюлюш.

"До завершения Олимпийских игр в Пекине осталось совсем немного времени. Этим небольшим роликом мы хотели поддержать российских спортсменов, которые выступают в главных соревнованиях в своей жизни", - подчеркнула Тюлюш.

По ее словам, коллектив театра хотел показать, что спорт - это не только физическая сила, а нечто большее, где есть место красоте, гибкости и искусству.

Зимняя Олимпиада завершится 20 февраля.