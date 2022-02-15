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Олимпиада-2022 в Пекине

Актеры из Тувы показали схожесть движений в национальных танцах и спорте

Актеры Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны" записали ролик в поддержку российских олимпийцев на Играх в Пекине

ТАСС, 15 февраля. Ролик в поддержку российских олимпийцев на Играх в Пекине, в котором показывается схожесть элементов и движений, используемых в тувинских национальных танцах и различных видах спорта, выпустили актеры Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны". Видео размещено на официальной странице театра в Instagram.

"Одна из задумок в том, чтобы показать схожесть элементов и движений, используемых в тувинских национальных танцах и различных видах спорта", - сообщила ТАСС директор театра Оксана Тюлюш.

"До завершения Олимпийских игр в Пекине осталось совсем немного времени. Этим небольшим роликом мы хотели поддержать российских спортсменов, которые выступают в главных соревнованиях в своей жизни", - подчеркнула Тюлюш.

По ее словам, коллектив театра хотел показать, что спорт - это не только физическая сила, а нечто большее, где есть место красоте, гибкости и искусству.

Зимняя Олимпиада завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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