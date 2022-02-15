Биатлонистка Буртасова ответила на обвинение в отказе от контрольного старта на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова при подготовке к эстафете на Олимпиаде в Пекине тренировалась по плану тренера сборной Евгения Куваева, ее не предупреждали, что контрольный старт будет влиять на формирование состава на Игры. Об этом она рассказала ТАСС.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил в своем телеграм-канале, что в воскресенье Буртасова отказалась от участия в "небольшом масс-старте со спортсменками из других стран", которые на Играх пропускали спринт и гонку преследования. В аналогичном забеге участвовал Карим Халили, что позволило ему попасть в состав эстафетной команды, которая во вторник заняла третье место. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина выступят в составе сборной России в эстафетной гонке 16 февраля.

"В этом сезоне я тренируюсь по планам Куваева, - сказала Буртасова. - В последние дни я работала с четким прицелом на эстафету. Когда у меня был день отдыха, мне сказали: "Тут народ собирается масс-старт пробежать, не хочешь принять участие?" И я действительно отказалась, но лишь потому, что на следующий день у меня была запланирована работа, я должна была придерживаться тренировочного плана".

"Мне никто не говорил, что результаты этого масс-старта могут повлиять на формирование состава, - отметила она. - Если бы мне сказали, что от участия в этом масс-старте зависит мое выступление в эстафете, то это был бы уже другой разговор. Я бы просто так не отказалась".

Буртасова сделала предположение, что старший тренер сборной России Михаил Шашилов не координировал ее тренировки в Пекине с Куваевым. "У меня ни разу не поинтересовались, что я делаю на тренировках, какая работа запланирована. Интересовало только, стреляю я или нет", - заметила спортсменка.

Буртасова на Играх была призвана заменить Валерию Васнецову, которая по прилете в Пекин заразилась коронавирусом.