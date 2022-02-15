Конькобежец Алдошкин извинился за эмоциональный жест после забега на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Даниил Алдошкин показал неприличный жест после полуфинала командной гонки преследования на Олимпийских играх из-за эмоционального всплеска. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

После полуфинального забега, в котором россияне опередили сборную США и гарантировали себе серебро Олимпиады, Алдошкин вскинул вверх руки, показывая средние пальцы.

"Это был чисто эмоциональный всплеск, я вскинул руки. Даже не помню, если честно, что произошло после финиша, потому что это моя первая Олимпиада, первая медаль. Если я кого-то затронул - я ни в коем случае не хотел никого обижать, это было просто случайно. Я очень извиняюсь перед всеми теми, кого это задело", - сказал он.

Его партнер по команде Руслан Захаров также принес извинения тем, кого мог задеть этот жест, и напомнил, что конькобежцы "борются не с соперником, а со временем".

Россияне во вторник впервые в истории выиграли олимпийские медали в командной гонке преследования. Сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Захарова стала второй, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.