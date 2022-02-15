Американская фигуристка Белл считает, что Валиева оказалась в непростой ситуации

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой стала непростой для всех, но в первую очередь - для самой россиянки. Об этом журналистам рассказала американская фигуристка Мэрайя Белл.

"Я бы не хотела давать никаких комментариев по поводу решения суда относительно Валиевой. Мне жаль ее, она попала в тяжелую ситуацию, она еще очень молода. Это непростой момент для всех", - сказала Белл.

"Честно говоря, то что я здесь, что я сделала это - выступила на Олимпиаде, важнее всего, я горжусь этим, остальное - не мое дело. Мне очень жаль моих коллег по команде, мне кажется неправильным наказывать людей за то, к чему они не имеют отношения", - добавила спортсменка.

После проката в короткой программе Белл занимает промежуточное второе место, набрав 65,38 балла. Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова - под 28-м, Анна Щербакова - под 29-м. Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.