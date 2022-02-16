Герои Пхёнчхана в строю. Российские хоккеисты намерены повторить олимпийскую победу

Хоккей на Олимпийских играх на протяжении долгих лет приковывает к себе внимание всей страны, и от мужской сборной всегда ждут первого места. В том числе и когда сообщалось о том, что в олимпийский Пекин поедут игроки Национальной хоккейной лиги, поскольку в составе сборной России должны были выступить такие звезды как Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.
После того, как НХЛ в конце декабря отказалась отпускать игроков в Пекин, шансы российской команды взять олимпийское золото даже возросли, поскольку национальная команда получила возможность наиграть к турниру в Пекине связки из команд Континентальной хоккейной лиги. На нынешних Играх в сборной России выступают игроки из девяти ее клубов. При этом четыре года назад в Пхёнчхане за команду играли хоккеисты только из ЦСКА, СКА и "Металлурга".
В составе нынешней сборной семь олимпийских чемпионов, и все они являются ее лидерами. Форвард Никита Гусев вернулся в Россию из-за океана и может помочь команде хитрыми передачами, а также бросками, которые способны поставить вратарей соперника в тупик. Не случайно его гол помог россиянам в олимпийском финале буквально спастись перед окончанием третьего периода.
Другому олимпийскому чемпиону Вадиму Шипачеву турнир в Пхёнчхане не удался, он провел всего один матч, однако сейчас форвард является лучшим бомбардиром КХЛ, капитаном сборной, а также нес флаг на церемонии открытия Игр. Нападающий московского "Динамо" известен как отличный распасовщик.
Стоит отметить и 20-летнего форварда "Авангарда" Арсения Грицюка — одну из надежд российского хоккея. На Олимпийских играх он уже открыл счет своим голам за сборную, забив после прохода красивую шайбу в матче с чехами.
Определенные надежды на этих Играх были связаны и с женской командой России. Однако свою пагубную роль сыграл коронавирус, который атаковал ее по прилете в Пекин. Отсутствие ряда хоккеисток стало одной из причин выбывания сборной из турнира в четвертьфинале.
Мужская сборная, как и женская, готовилась к Играм на федеральной базе "Новогорск". На ней есть все условия для подготовки к крупным турнирам, в частности, еще в 2010 году был выстроен Центр зимних видов, воздвигнутый при прямой поддержке Минспорта. В нем находятся две крытые ледовые арены, основная и тренировочная, отдельная площадка для керлинга. Одновременно там могут готовиться команды по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу. База в Новогорске является постоянным местом подготовки хоккейных сборных всех возрастов.
"Мы все время отчитывались перед министерством спорта о планах подготовки, они были все завизированы, — рассказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Мы вместе работали, вопросы, которые мы обозначали, Минспорт решал. В частности, это проживание в Новогорске мужской и женской команд — там были разные сроки. И нам шли навстречу, чтобы мужская сборная заехала раньше".
Популярность хоккея в стране трудно переоценить. По данным федерального статистического наблюдения, этим видом спорта занимаются более 620 тыс. человек, в том числе по программам подготовки сборных команд субъектов Российской Федерации и сборных страны — более 77 тыс. человек.
757 организаций имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 303 детско-юношеские спортивные школы, 296 спортивных школ, 84 спортивные школы олимпийского резерва и шесть училищ олимпийского резерва. Данные организации осуществляют работу в 78 субъектах России, а в 22 — хоккей является базовым видом спорта.
Каждый год Россия проводит один из этапов Евротура — Кубок Первого канала. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года, а через еще несколько месяцев Санкт-Петербург примет взрослый чемпионат мира.
Рустам Шарафутдинов