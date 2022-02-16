Герои Пхёнчхана в строю. Российские хоккеисты намерены повторить олимпийскую победу

Мужская сборная России по хоккею четыре года назад завоевала олимпийское золото и теперь рассчитывает на повторение этого успеха в Пекине. Были созданы все условия, чтобы хоккеисты смогли как следует подготовиться к главному турниру четырехлетия

Хоккей на Олимпийских играх на протяжении долгих лет приковывает к себе внимание всей страны, и от мужской сборной всегда ждут первого места. В том числе и когда сообщалось о том, что в олимпийский Пекин поедут игроки Национальной хоккейной лиги, поскольку в составе сборной России должны были выступить такие звезды как Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

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После того, как НХЛ в конце декабря отказалась отпускать игроков в Пекин, шансы российской команды взять олимпийское золото даже возросли, поскольку национальная команда получила возможность наиграть к турниру в Пекине связки из команд Континентальной хоккейной лиги. На нынешних Играх в сборной России выступают игроки из девяти ее клубов. При этом четыре года назад в Пхёнчхане за команду играли хоккеисты только из ЦСКА, СКА и "Металлурга". В составе нынешней сборной семь олимпийских чемпионов, и все они являются ее лидерами. Форвард Никита Гусев вернулся в Россию из-за океана и может помочь команде хитрыми передачами, а также бросками, которые способны поставить вратарей соперника в тупик. Не случайно его гол помог россиянам в олимпийском финале буквально спастись перед окончанием третьего периода. Другому олимпийскому чемпиону Вадиму Шипачеву турнир в Пхёнчхане не удался, он провел всего один матч, однако сейчас форвард является лучшим бомбардиром КХЛ, капитаном сборной, а также нес флаг на церемонии открытия Игр. Нападающий московского "Динамо" известен как отличный распасовщик. Стоит отметить и 20-летнего форварда "Авангарда" Арсения Грицюка — одну из надежд российского хоккея. На Олимпийских играх он уже открыл счет своим голам за сборную, забив после прохода красивую шайбу в матче с чехами.

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