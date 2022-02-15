Жуков: Валиева показала силу характера своим выступлением в короткой программе Олимпиады

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева показала силу своего характера выступлением в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Это блестящее выступление наших спортсменок, - сказал Жуков. - Прекрасно выступила и Камила Валиева, хоть один прыжок у нее и не сложился. Даже не представляю, в каком она напряжении выступала. Но она показала характер и выступила блестяще".

"Думаю, что уже после короткой программы ей будет полегче", - добавил собеседник агентства.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.