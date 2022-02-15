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Олимпиада-2022 в Пекине

Фетисов пожелал фигуристке Валиевой выиграть золото Олимпиады в Пекине

Россиянка лидирует после короткой программы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что российская фигуристка Камила Валиева успешно выступит в произвольной программе и завоюет золотую медаль Олимпиады в Пекине в одиночном катании. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

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Во вторник Валиева стала первой по итогам короткой программы, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Читаю новости, радует, - сказал Фетисов. - Я переживаю за нашу девушку с самого начала этой истории, понимаю ее психологическое состоянии. Могу сказать, что она, наверное, самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания одиночного, обладает крутым характером. Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу, понимаю, через что ей приходится проходить. Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото".

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало в 13:00 мск.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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