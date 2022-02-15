Гончаренко: российские фигуристки на Олимпиаде на позволят соперницам навязать свою игру

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские фигуристки в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине благодаря элементам "ультра-си" на позволят соперницам навязать свою игру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Российская фигуристка Камила Валиева после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине занимает первое место, набрав 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60). На пятой позиции располагается еще одна представительница Японии Вакаба Хигути (73,51).

"Нахожусь под впечатлением от короткой программы, очень все нервозно - можно сказать, только выдохнула и пришла в себя, - сказала Гончаренко. - Девчонки - молодцы, перед произвольной программой имеют очень хорошие баллы. Практически каждая из наших девочек имеет шанс побороться за первое место".

Вокруг Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. 14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с 15-летней спортсменки.

"Камила - молодец! Наверное, вместе с ней все плакали. Видно, насколько непросто ей, такой психологический груз… Она допустила небольшую ошибку на акселе, но не упала, а дальше все было прекрасно", - отметила собеседница агентства.

"В произвольной программе будет очень интересная борьба"

Также заслуженный тренер России похвалила занимающую после короткой программы четвертое место Александру Трусову, отметив, что она "штурмует свой аксель, пока он ей не удался, но она продолжает и не опускает руки - это здорово!" "А Аня Щербакова просто великолепна - что называется, выступила на одном дыхании. После нее, мне кажется, японская спортсменка (выступавшая последней в короткой программе Каори Сакамото - прим. ТАСС) тоже вдохновилась и хорошо прокаталась. В произвольной программе будет очень интересная борьба; будем болеть за наших и желать им, естественно, победы", - добавила она.

"Думаю, японки не смогут навязать нашим девочкам ничего своего, но бороться будут. Мы видим, что они в хорошей форме подошли к Олимпиаде, готовы бороться, но наши девчонки с "ультра-си" не будут давать никому шансов навязывать свою игру", - заявила Гончаренко.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля и начнется в 13:00 мск.