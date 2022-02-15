Бестемьянова: Валиева проявила бойцовские качества в короткой программе на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой пришлось проявить бойцовские качества во время проката короткой программы. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Представляете, какой запас у Валиевой, даже с ошибкой на тройном акселе она стало первой - это потрясающе. Хотя я, конечно, понимаю, что прокат ей дался очень трудно - и каскад, был и степ-аут на тройном акселе, но она боец", - сказала Бестемьянова.

"Трусова рискует, падает с тройного акселя, но идет на него, что заслуживает уважения. Роскошно откаталась и Щербакова, очень за нее рада. Сакамото прекрасно каталась и могла бы быть второй, но Щербакова также была хороша, так что, конечно, все справедливо", - добавила собеседница агентства.

Произвольная программа состоится 17 февраля, начало - 13:00 мск.