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Олимпиада-2022 в Пекине
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Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия

Россиянка лидирует после короткой программы, набрав 82,16 балла
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

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Валиева лидирует после короткой программы в личных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх. Второй идет россиянка Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото.

"Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия, решили ее максимально быстро отправить в [Олимпийскую] деревню", - сказал Выборнов.

Вокруг Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. 14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки.

Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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