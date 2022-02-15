Песков: Путин не смотрел выступление Валиевой, готовился к пресс-конференции с Шольцем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не смог в прямом эфире посмотреть выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, которая во вторник представила короткую программу на Олимпиаде в Пекине.

"Нет. [Путин] готовился к пресс-конференции", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видел ли Путин прокат Валиевой.

Путин во вторник провел в Кремле переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которые продлились более трех часов и завершились около 16:45 мск. Пресс-конференция лидеров двух государств началась примерно через 15 минут после этого.

В свою очередь, выступление Валиевой началось примерно в 16:52 мск. По итогам короткой программы она заняла первое место, набрав 82,16 балла.

Ситуация с Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.