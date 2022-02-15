Горшков заявил, что доволен прокатом российских фигуристок на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова показали хорошие выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на ситуацию, произошедшей с Валиевой. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Во вторник Валиева стала победительницей короткой программы, набрав 82,16 балла. Щербакова заняла второе место (80,20), Трусова - четвертое (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.

"Могу сказать, что в той ситуации, в которой наши девчонки находились, я думаю, что они старались делать максимум и показали хорошие выступления, - сказал Горшков. - Были какие-то недочеты, как у Камилы, я думаю, что все все понимают".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.