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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков заявил, что доволен прокатом российских фигуристок на Олимпиаде

Во вторник Камила Валиева выиграла короткую программу, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова располагается на четвертой позиции
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова показали хорошие выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на ситуацию, произошедшей с Валиевой. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Во вторник Валиева стала победительницей короткой программы, набрав 82,16 балла. Щербакова заняла второе место (80,20), Трусова - четвертое (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.

"Могу сказать, что в той ситуации, в которой наши девчонки находились, я думаю, что они старались делать максимум и показали хорошие выступления, - сказал Горшков. - Были какие-то недочеты, как у Камилы, я думаю, что все все понимают".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.

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