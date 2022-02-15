Сакамото: фигуристку Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева должна была участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказала японская фигуристка Каори Сакамото.

Во вторник Валиева заняла первое место по итогам короткой программы, второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замкнула Сакамото.

"Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да. Что касается допинга, то очень много об этом говорят, - сказала Сакамото. - Я знаю, что сейчас происходит, я не знаю, насчет того, какие подробности".

Спортсменка подчеркнула, что сосредоточена на своем выступлении на Олимпиаде. "Я даже не знаю, как это все выразить, на самом деле это очень трудно, я сосредоточена на спорте, на состязаниях. В данный момент я стараюсь не думать о таких вещах. Были моменты, когда я думала о том, что будет дальше, но я сосредоточена на том, как я выступлю на олимпийской арене", - отметила японская фигуристка.

"Справедливы ли эти соревнования? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Хочу сосредоточиться на своих выступлениях", - добавила Сакамото.

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля, начало - в 13:00 мск.