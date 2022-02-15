Адвокат Валиевой прокомментировала разглашение деталей дела фигуристки со стороны Освальда

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Разглашение подробностей дела российской фигуристки Камилы Валиевой со стороны представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда является нарушением существующих правил и несправедливо по отношению к спортсменке. Об этом ТАСС заявила партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко, представлявшая в суде интересы Валиевой.

Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм выступающей на Олимпиаде в Пекине Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней спортсменки.

"Принимая во внимание конфиденциальность процесса, факт того, что Камила является защищенным лицом по кодексу Всемирного антидопингового агентства, и что разбирательство по существу еще будет идти, я не буду комментировать детали, - сказала Козьменко. - Но мы огорчены тем фактом, что сегодня такие комментарии прозвучали, несмотря на факторы конфиденциальности и статуса Камилы по кодексу WADA. Это не только является нарушением применимых правил и норм, но и крайне неправильным и несправедливым по отношению к ней".

"Мы рассчитываем, что представители международных спортивных организаций и пресса будут впредь уважать ее законные права и интересы, а Камила может фокусироваться на соревнованиях", - добавила адвокат.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила; после этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).