В свободном стиле. Российские фристайлисты продолжают охоту за олимпийскими медалями

Пока единственную награду сборной России принесла действующая чемпионка мира в парном могуле Анастасия Смирнова. Бронзовая медаль в индивидуальном могуле стала первой для российского женского фристайла на Играх за 28 лет. Выступления Елизаветы Кожевниковой в Лиллехаммере (1994 год, бронза) и Альбервиле (1992, серебро) в режиме реального времени Смирнова увидеть не могла, но 19-летняя спортсменка стала продолжательницей славных традиций отечественного фристайла, которому для обретения топового статуса не хватает только золотой олимпийской награды.

"В женском могуле бронзовая медаль Олимпийских игр для нас имеет большое значение, — сказал ТАСС президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. — У нас не все смогли пробиться в суперфинал, но Настя Смирнова — молодец, заслуженно пришла к этому результату. В будущем надеемся на олимпийское золото".

Основные надежды специалисты и болельщики возлагали на успешное выступление в лыжной акробатике. В командном олимпийском турнире россиянам не удалось подтвердить статус сильнейшей сборной планеты, завоеванный на прошлогоднем мировом первенстве. Российская команда заняла пятое место, неудачно сложился и женский турнир — многократный призер чемпионатов мира Любовь Никитина стала 21-й, Анастасия Прыткова — 16-й, а 16-летняя Есения Пантюхова — 9-й. Зато в мужском в финальную шестерку пробились сразу двое — Илья Буров и Станислав Никитин, а вот лидер Кубка мира Максим Буров, целенаправленно готовящийся к личным соревнованиям, остался 10-м. Медали в этом виде будут разыграны 16 февраля.

Действующая чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина в Пекине не смогла подняться в этой дисциплине выше 10-й строчки финального олимпийского протокола, а по итогам слоупстайла осталась с четвертым местом и большими претензиями к судьям.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Сергей Ридзик 18 февраля выступит в ски-кроссе. В этом сезоне на его счету победа на первом этапе Кубка мира в Китае.

Как заявила Смирнова после своего успеха в Пекине, на Играх ей не хватало поддержки зрителей, однако в России с этим точно нет никаких проблем. За выступлениями фристайлистов следят любители спорта по всей стране. В Ярославле бурно радуются семейным успехам Буровых и Никитиных, Пермский край пристально следит за Смирновой, а в небольшом городе Мончегорске Мурманской области будут по-особенному переживать за своего земляка Ридзика. Неудивительно, что в этих регионах фристайл так же, как и в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Томской области, Свердловской области, Челябинской области, Республике Башкортостан и Чувашской Республике является базовым видом спорта.

В двух из таких регионов фристайлисты проводили предолимпийские сборы. Лыжные акробаты тренировались в Ярославской области, а представители дисциплины "ски-кросс" провели сбор в Челябинской области на горнолыжном курорте "Солнечная долина".