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Олимпиада-2022 в Пекине

В свободном стиле. Российские фристайлисты продолжают охоту за олимпийскими медалями

Анастасия Первушина
© Сергей Бобылев/ТАСC
Фристайл занимает второе место по количеству комплектов медалей, разыгрываемых на Олимпийских играх в Пекине — их 13, всего на один больше вручают в конькобежном спорте. Российские фристайлисты пока могут похвастаться только бронзой в могуле, но шансы еще есть даже на золото

Пока единственную награду сборной России принесла действующая чемпионка мира в парном могуле Анастасия Смирнова. Бронзовая медаль в индивидуальном могуле стала первой для российского женского фристайла на Играх за 28 лет. Выступления Елизаветы Кожевниковой в Лиллехаммере (1994 год, бронза) и Альбервиле (1992, серебро) в режиме реального времени Смирнова увидеть не могла, но 19-летняя спортсменка стала продолжательницей славных традиций отечественного фристайла, которому для обретения топового статуса не хватает только золотой олимпийской награды.

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"В женском могуле бронзовая медаль Олимпийских игр для нас имеет большое значение, — сказал ТАСС президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. — У нас не все смогли пробиться в суперфинал, но Настя Смирнова — молодец, заслуженно пришла к этому результату. В будущем надеемся на олимпийское золото".

Основные надежды специалисты и болельщики возлагали на успешное выступление в лыжной акробатике. В командном олимпийском турнире россиянам не удалось подтвердить статус сильнейшей сборной планеты, завоеванный на прошлогоднем мировом первенстве. Российская команда заняла пятое место, неудачно сложился и женский турнир — многократный призер чемпионатов мира Любовь Никитина стала 21-й, Анастасия Прыткова — 16-й, а 16-летняя Есения Пантюхова — 9-й. Зато в мужском в финальную шестерку пробились сразу двое — Илья Буров и Станислав Никитин, а вот лидер Кубка мира Максим Буров, целенаправленно готовящийся к личным соревнованиям, остался 10-м. Медали в этом виде будут разыграны 16 февраля.

Действующая чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина в Пекине не смогла подняться в этой дисциплине выше 10-й строчки финального олимпийского протокола, а по итогам слоупстайла осталась с четвертым местом и большими претензиями к судьям.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Сергей Ридзик 18 февраля выступит в ски-кроссе. В этом сезоне на его счету победа на первом этапе Кубка мира в Китае.

Как заявила Смирнова после своего успеха в Пекине, на Играх ей не хватало поддержки зрителей, однако в России с этим точно нет никаких проблем. За выступлениями фристайлистов следят любители спорта по всей стране. В Ярославле бурно радуются семейным успехам Буровых и Никитиных, Пермский край пристально следит за Смирновой, а в небольшом городе Мончегорске Мурманской области будут по-особенному переживать за своего земляка Ридзика. Неудивительно, что в этих регионах фристайл так же, как и в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Томской области, Свердловской области, Челябинской области, Республике Башкортостан и Чувашской Республике является базовым видом спорта.

В двух из таких регионов фристайлисты проводили предолимпийские сборы. Лыжные акробаты тренировались в Ярославской области, а представители дисциплины "ски-кросс" провели сбор в Челябинской области на горнолыжном курорте "Солнечная долина".

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"Мы совместно с губернатором Ярославской области и представителями комплекса "Подолино" обеспечили все необходимые условия, построили соответствующие трассы, — рассказал ТАСС Курашов. — В ски-кроссе подготовка проходила в Миассе, где совместно с губернатором и правительством Челябинской области организовали постройку трассы для этой дисциплины и сделали ее в соответствии с тем дизайном, который был утвержден Международной федерацией лыжных видов спорта для олимпийской трассы".

Не все фристайлисты готовились к Играм на территории России. Могулисты проходили подготовку в Финляндии, команда по хафпайпу — в Швейцарии, а спортсмены, выступающие в биг-эйре, тренировались в Италии.

"Я благодарю руководство Ярославской и Челябинской областей, министерство спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд, а также Олимпийский комитет России за совместную работу по подготовке заключительных сборов", — добавил Курашов.

Помимо успехов российских фристайлистов на мировой арене, интерес к этому виду спорта подогревают регулярно проходящие в стране этапы Кубка мира. Ярославль примет этап по акробатике 26-27 февраля, а с 25 по 27 февраля в "Солнечной долине" пройдут соревнования в дисциплине "ски-кросс". 5 марта в Москве состоится еще один этап Кубка мира по акробатике. Также соревнования столь высокого уровня должны были пройти в марте в Кемеровской области в дисциплине "могул", однако в этом году они отменены из-за коронавируса.

По данным федерального статистического наблюдения, в России фристайлом занимаются около 4,3 тыс. человек, из них 1,8 тыс. — на профессиональном уровне. Всего в стране 30 организаций в 18 регионах имеют необходимую базу для проведения тренировок, в том числе 22 спортивные школы олимпийского резерва.

Даниил Сорокин

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