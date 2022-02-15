Олимпийская чемпионка Ласицкене заняла шестое место на турнире по прыжкам в высоту

ТАСС, 15 февраля. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала шестой на своем первом в сезоне международном турнире, который проходит в словацкой Банске-Быстрице.

Первое место заняла австралийка Элинор Паттерсон с результатом 1,99 м. Второй стала украинка Ярослава Магучих (1,96), тройку призеров замкнула представительница Черногории Мария Вукович (1,96). Ласицкене расположилась на шестом месте (193).

Первым стартом 2022 года для Ласицкене должна была стать московская "Битва полов" 23 января, однако спортсменка приняла решение сняться с соревнований из-за простуды.

Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали чемпионатов Европы.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.