Врач: Валиева может принимать разрешенные препараты, смесь с триметазидином бессмысленна

Ранее газета New York Times сообщила, что в допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина, якобы были обнаружены гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в беседе с изданием предположил, что эти вещества могут быть в комбинации.

"Использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается, - сказал Беляевский. - Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ. Но гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат. Могу предположить, если его назначили, то это явно назначил или давал какой-то не очень современный в научном плане специалист, этот препарат бесполезен".

"L-карнитин - это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат, - продолжил собеседник агентства. - Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет. Спортсменам дают достаточно большие витаминные комплексы для поддержания. Много чего могли найти, но это никак не доказывает, что раз есть это вещество, то триметазидин тоже был употреблен специально. Не вижу никакой логики и связи".

Также Беляевский отметил, что использование этих препаратов в связке не имеет никакого смысла. "Гипоксен - это старье, который использовали в 90-х годах, - отметил врач. - Если мне какой-то спортсмен говорит, что применяет гипоксен, то это показатель того, что ему посоветовал это какой-нибудь 60-летний тренер. Он вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть - это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином".

Ситуация с Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиева 15 февраля выступила в короткой программе личного олимпийского турнира фигуристок, став по ее итогам первой.