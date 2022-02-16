Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 16 февраля. "Сент-Луис" со счетом 5:2 на выезде обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэйден Шенн (14-я минута), Владимир Тарасенко (23; 58, в пустые ворота), Роберт Томас (26), Оскар Сундквист (51). У проигравших отличились Тим Штюцле (17) и Паркер Келли (27).

Тарасенко также отметился голевой передачей в эпизоде с голом Томаса, три результативных паса в активе у его одноклубника Павла Бучневича, одну голевую передачу на свой счет записал нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин.

Тарасенко в 43 матчах нынешнего сезона забросил 18 шайб и сделал 26 голевых передач. Бучневич в 41 игре отметился 15 голами и 26 результативными передачами. В активе Костина три заброшенные шайбы и пять передач за 33 встречи.

"Сент-Луис" после 47 игр набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Оттава" с 38 очками после 46 матчей располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Сент-Луис" в ночь на 18 февраля на выезде сыграет с "Монреалем". "Оттава" в тот же день в гостях встретится с "Баффало".