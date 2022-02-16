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Олимпиада-2022 в Пекине

Порядка 500 млн человек посмотрели церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине по ТВ

Церемония прошла 4 февраля
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине по телевидению посмотрели порядка 500 млн человек. Об этом журналистам рассказал директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета Тимо Лумме.

Церемония открытия Игр прошла 4 февраля.

"Церемония открытия была абсолютным успехом с точки зрения вещания. С уверенностью могу сказать сегодня, что она превысила охват предыдущих Игр - ее посмотрели 500 млн человек. Это самый высокий уровень телевизионного вещания в плане показа открытий. Рекорд был на Играх в Сочи - 398 млн", - сказал Лумме.

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