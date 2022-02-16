МОК ожидает, что Олимпиада в Пекине станет самой популярной в соцсетях среди Игр

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что зимние Игры в Пекине станут самыми популярными среди пользователей соцсетей. Об этом журналистам рассказал директор служб маркетинга и телевидения МОК Тимо Лумме.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

"Игры в Пекине являются самыми цифровыми. Миллионы людей посещают нашу веб-платформу, это рекорд. Ведется работа и в соцсетях: было охвачено 2,5 млрд участников соцсетей. Ожидаем, что и здесь будут побиты все рекорды по Олимпийским играм, и это с учетом Китая", - сказал Лумме.

"Неудивительно, что маскоты также были ведущей темой - 4,5 млрд пользователей по хэштегу", - добавил он.