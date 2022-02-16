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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК ожидает, что Олимпиада в Пекине станет самой популярной в соцсетях среди Игр

Олимпийские игры завершатся 20 февраля

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что зимние Игры в Пекине станут самыми популярными среди пользователей соцсетей. Об этом журналистам рассказал директор служб маркетинга и телевидения МОК Тимо Лумме.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

"Игры в Пекине являются самыми цифровыми. Миллионы людей посещают нашу веб-платформу, это рекорд. Ведется работа и в соцсетях: было охвачено 2,5 млрд участников соцсетей. Ожидаем, что и здесь будут побиты все рекорды по Олимпийским играм, и это с учетом Китая", - сказал Лумме.

"Неудивительно, что маскоты также были ведущей темой - 4,5 млрд пользователей по хэштегу", - добавил он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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