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Олимпиада-2022 в Пекине

В МОК считают, что Валиева может пропустить пресс-конференцию после произвольной программы

Россиянка воздержалась от общения с представителями СМИ после короткой программы во вторник
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что российская фигуристка Камила Валиева не появится на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник Валиева заняла первое место в короткой программе. Россиянка воздержалась от общения с представителями СМИ. Произвольную программу на Олимпиаде фигуристки представят 17 февраля.

"Я не уверен, что мы сможем заставить ее появиться на пресс-конференции, - сказал Адамс. - Я считаю эту возможность неочевидной. Не думаем, что она будет на следующей пресс-конференции".​​​​​​​

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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