Адамс: МОК сделает все для безопасности Валиевой на фоне спекуляций о ее допинг-пробе

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) сделает все для обеспечения безопасности российской фигуристки Камилы Валиевой на фоне спекуляций о положительном результате ее допинг-пробы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Валиева лидирует после короткой программы в личных соревнованиях на Олимпиаде, второй идет россиянка Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото. Ранее МОК выступил с заявлением, что отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров.

"Вы сказали - она находится в центре спекуляций. Я говорил, что мы все сделаем, чтобы обеспечить безопасность. Это приоритет номер один. Мы работаем со вспомогательными сотрудниками окружения - это 60 человек", - сказал Адамс.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - в 13:00 мск.