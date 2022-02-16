Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде, если станет призером

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60).

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результаты соревнований в женском одиночном катании будут считаться предварительными, если Валиева попадет в тройку призеров. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

В новость внесены изменения (08:06 мск) - изменен источник, добавлен бэкграунд.