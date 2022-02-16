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Олимпиада-2022 в Пекине
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Поздняков заявил, что с Валиевой все в порядке и она готовится к произвольной программе

Во вторник россиянка пропустил пресс-конференцию по итогам короткой программы из-за плохого самочувствия
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Камила Валиева готовится к произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, с ней все в порядке. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во вторник Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Играх, после выступления она отказалась от участия в пресс-конференции, сославшись на плохое самочувствие.

"С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению", - сказал Поздняков.

17 февраля Валиева выступит в произвольной программе, начало - в 13:00 мск.

Валиева во время Олимпиады в Пекине стала фигурантом допингового разбирательства. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира, в котором выступала фигуристка, была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Проба была сдана 25 декабря на чемпионате России, Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. Валиевой было разрешено продолжить выступление на Олимпиаде, но МОК решил не проводить церемонии награждения с участием фигуристки, поскольку разбирательство по существу дела еще не закончилось.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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