Поздняков ожидает, что российские фигуристки сохранят лидерство на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ожидает, что российские фигуристки сохранят лидерство после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение он высказал ТАСС.

После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, второй идет ее соотечественница Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото, Александра Трусова располагается на четвертой позиции. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.

"Короткая программа так или иначе задала тон расстановке сил перед произвольной, - сказал Поздняков. - Ждем, что лидерство наших спортсменок сохранится и в заключительный день женского турнира".