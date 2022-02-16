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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков ожидает, что российские фигуристки сохранят лидерство на Олимпиаде

После короткой программы первое место занимает Камила Валиева, второй идет Анна Щербакова

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ожидает, что российские фигуристки сохранят лидерство после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение он высказал ТАСС.

После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, второй идет ее соотечественница Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото, Александра Трусова располагается на четвертой позиции. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.

"Короткая программа так или иначе задала тон расстановке сил перед произвольной, - сказал Поздняков. - Ждем, что лидерство наших спортсменок сохранится и в заключительный день женского турнира".

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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