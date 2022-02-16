Сборная России по хоккею не изменила состав на четвертьфинал Олимпиады после игры с чехами

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею не произвел изменений в составе команды на четвертьфинальный матч олимпийского турнира с датчанами после поражения от чехов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты проиграли чехам со счетом 5:6 в овертайме. Четвертьфинальный матч между россиянами и датчанами начнется в 09:00 мск.

Ворота сборной России будет защищать Иван Федотов. В первой пятерке сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Андрей Чибисов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк. В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Кирилл Семенов.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.