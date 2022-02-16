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Олимпиада-2022 в Пекине

Винер-Усманова: Валиева после Олимпиады навсегда останется в истории фигурного катания

Во вторник россиянка заняла первое место по итогам короткой программы
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Камила Валиева благодаря своему таланту навсегда останется в истории фигурного катания после Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Валиева во вторник заняла первое место в короткой программе. Второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото. Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место.

"Это уникальная фигуристка, эта девочка останется в истории, как и Роднина, Бестемьянова, Букин и другие прославленные фигуристы, которые всегда появлялись у нас в России. Но она просто космос, и даже популярнейший американский артист (Алек Болдуин - прим. ТАСС), имеющий непосредственное отношение к фигурному катанию, сказал, что в ней сосредоточена вся красота Земли", - сказала Винер-Усманова.

"Это потрясающая девочка, и спасибо судьям, что у них всегда открыты глаза на такую внеземную красоту и такую потрясающую работу спортсменки и тренера", - добавила она.

Произвольная программа у фигуристок состоится 17 февраля и начнется в 13:00 мск.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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