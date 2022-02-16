Шипачев: российские хоккеисты должны играть лучше в четвертьфинале Олимпиады с датчанами

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в оставшееся время четвертьфинального матча Олимпийских игр в Пекине с датчанами должна сыграть лучше, чем в первом периоде. Об этом в эфире Первого канала рассказал капитан российской сборной Вадим Шипачев.

После первых 20 минут игры сборная России ведет со счетом 1:0 благодаря голу Шипачева на 14-й минуте.

"Держали шайбу в зоне, открывались друг под друга, - сказал Шипачев. - Получился бросок, я добил - рабочий гол. Надо работать дальше, продолжать давление на соперника и вратарь будет допускать ошибки. Они играют, как хотят, мы должны играть лучше и создавать больше моментов".

34-летний Шипачев забросил первую шайбу на олимпийском турнире.