Словацкие хоккеисты во второй раз в истории вышли в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Словакии по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду США в серии буллитов в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе американцев отличились Ник Абруццезе (20-я минута) и Сэм Энтджес (29). У словаков шайбы забросили Юрай Слафковски (12) и Марек Гривик (60). Победный буллит на счету Петера Цегларика.

17-летний Слафковски забросил пятую шайбу на Олимпиаде в Пекине.

Соперник словаков определится позднее. После четвертьфиналов команды распределят согласно рейтингу посева на групповом этапе. Таким образом, лучшая сборная из оставшихся сыграет с худшей, вторая - с третьей. Команда Словакии стала восьмой на групповой стадии турнира.

Команда Словакии во второй раз сыграет в полуфинале Олимпийских игр. Впервые словацкие хоккеисты пробились в четверку сильнейших на Играх в Ванкувере в 2010 году. Тогда в полуфинале они уступили канадцам (2:3), а в матче за третье место - финнам (3:5).

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.