Духовник олимпийской сборной России считает, что для Валиевой важно любое слово поддержки

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской фигуристке Камиле Валиевой важно слышать и ощущать любую поддержку. Об этом ТАСС заявил духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев.

Валиева во вторник заняла первое место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото. Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место.

"Я случайно с Камилой пересекся [перед ее выступлением], наверное, по-светски. А в отношении духовной стороны - ну как можно быть в стороне, когда человек в беде? И здесь всякое взрослое, отеческое слово может быть важным и нужным, полезным и добрым, каждый из нас, находясь в этих испытаниях, совершает свое. О поддержке друг друга сказано в мудрых традициях каждого народа, о важности плеча тому, кто сегодня нуждается в поддержке, доброго слова, просто присутствия", - сказал духовник.

"Когда мы одна команда, одна семья, мы воистину непобедимы. Потому что здесь есть и дружба, здесь есть любовь", - подчеркнул он.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Произвольная программа у фигуристок состоится 17 февраля и начнется в 13:00 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.