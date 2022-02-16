Призер Игр Махиня уверена, что дети в России потянутся во все виды спорта после Олимпиады

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ирма Махиня, завоевавшая серебро в смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине, выразила уверенность, что после просмотра соревнований Олимпиады дети в стране пойдут в секции и кружки во все видах спорта. Таким мнением она поделилась с журналистами в среду.

"Развитие будет 100 процентов, я уверена. Дети потянутся во все виды спорта, спорт будет развиваться очень хорошо", - сказала Махиня.

Ранее спортсменка заявила, что планирует выиграть зимнюю Олимпиаду 2026 года. Махиня отметила, что будет усиленно готовиться к предстоящим играм.

Российская команда в составе Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место по итогам смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. Россияне набрали 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6).

Махине 19 лет, она представляет Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала десятой в личных соревнованиях. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.