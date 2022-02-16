Руководство Федерации фигурного катания на коньках России посетило тренировку Валиевой

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, хореограф Даниил Глейхенгауз посетили тренировку Камилы Валиевой перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также на тренировке присутствуют врачи сборной Филипп Шветский и Дмитрий Саломатин, начальник команды Валерий Артюхов, вице-президент ФФККР Сергей Кононыхин и член исполкома организации Сергей Свиридов.

Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде. Второй идет россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото. Александра Трусова располагается на четвертой позиции. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.