Нестеров: российские хоккеисты пропустили гол в четвертьфинале Игр, упустив инициативу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею упустила инициативу и пропустила ненужный гол во втором периоде четвертьфинального матча Олимпийских игр против датчан. Такое мнение высказал автор второй заброшенной шайбы у российской команды защитник Никита Нестеров, комментарий которого приводит "Первый канал".

Сборная России обыгрывает команду Дании со счетом 2:1 после двух периодов. В составе российской команды, помимо Нестерова, отличился Вадим Шипачев. У датчан на 3-й минуте второго периода шайбу забросил Франс Нильсен.

"Я бы не сказал, что соперник стал активнее, пропустили ненужный гол, упустили инициативу, но потом обратно ее забрали. Дисциплина прежде всего, бывают случайные удаления, не страшно, играем дальше. В третьем периоде нужно продолжать работать - и все придет. Бросать по воротам, ни в коем случае не останавливаться", - сказал Нестеров.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.