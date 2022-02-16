Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23).

Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.

Сборная Дании является дебютантом Олимпийских игр. Команды России и Дании выступали в одной группе, 11 февраля россияне одержали победу со счетом 2:0. На чемпионатах мира россияне и датчане встречались 11 раз, сборная России выигрывала во всех встречах.

Российские хоккеисты в шестой раз вышли в полуфинал Олимпиады. В матчах за выход в финал команда одержала две победы при трех поражениях.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.