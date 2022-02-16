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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков надеется, что сборная России по хоккею завоюет золотые медали Олимпиады

В среду российские хоккеисты обыграли датчан в четвертьфинале
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду, что сборная России по хоккею завоюет золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Об этом Поздняков рассказал ТАСС.

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В среду сборная России обыграла команду Дании (3:1) и вышла в полуфинал Олимпиады.

"Хоккейная сборная прибавляет, хорошо сыграли. Надеемся на золотые медали. Иначе бы сюда не стоило приезжать", - сказал Поздняков.

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее в среду, полуфинальные игры состоятся в пятницу.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Олимпиада завершится 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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