Поздняков надеется, что сборная России по хоккею завоюет золотые медали Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду, что сборная России по хоккею завоюет золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Об этом Поздняков рассказал ТАСС.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

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В среду сборная России обыграла команду Дании (3:1) и вышла в полуфинал Олимпиады.

"Хоккейная сборная прибавляет, хорошо сыграли. Надеемся на золотые медали. Иначе бы сюда не стоило приезжать", - сказал Поздняков.

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее в среду, полуфинальные игры состоятся в пятницу.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Олимпиада завершится 20 февраля.