Гусев: у российских хоккеистов не было мыслей о поражении в четвертьфинале Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российских хоккеистов не посещали мысли о том, что они могли проиграть датчанам в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Никита Гусев.

Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 3:1.

"Мыслей, что могли проиграть, не было. Нервная игра, нам не давали в первом периоде моментов создавать. Гол датчан нас немного надломил, но потом стали играть все лучше и лучше", - отметил Гусев.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.