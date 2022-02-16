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Олимпиада-2022 в Пекине

Гусев: у российских хоккеистов не было мыслей о поражении в четвертьфинале Олимпиады

Россияне в среду обыграли сборную Дании

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российских хоккеистов не посещали мысли о том, что они могли проиграть датчанам в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Никита Гусев.

Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 3:1.

"Мыслей, что могли проиграть, не было. Нервная игра, нам не давали в первом периоде моментов создавать. Гол датчан нас немного надломил, но потом стали играть все лучше и лучше", - отметил Гусев.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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