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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков отметил прогресс в игре сборной России по хоккею на Олимпиаде

В среду российская команда обыграла датчан в четвертьфинале

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею продемонстрировала прогресс в контроле шайбы в четвертьфинальном матче Олимпийских игр против команды Дании. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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В среду россияне обыграли датчан со счетом 3:1.

"Сегодня хоккей - типичный плей-офф, когда соперники не имеют шансов, возможности ошибаться, стараются как можно строже сыграть, - сказал Поздняков. - Сегодня, конечно, был матч неиспользованных возможностей, особенно в третьем периоде, несколько моментов шикарных было у наших ребят. Но надо отдать должное - датчане нам ответили рядом опасных моментов. В третьем периоде была обоюдоострая борьба, из положительного - начали реализовывать большинство, это очень важно, особенно в стадии плей-офф".

"Думаю, прогресс есть - контроль шайбы, особенно в первом периоде, был полный. Можно посмотреть на статистику бросков, она впечатляющая. Самое главное, что был контроль шайбы, особенно в первой половине игры. Фрагментами игра у ребят получалась, желаю, чтобы она продолжилась и на следующей стадии", - добавил президент ОКР.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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