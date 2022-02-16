Поздняков отметил прогресс в игре сборной России по хоккею на Олимпиаде

В среду россияне обыграли датчан со счетом 3:1.

"Сегодня хоккей - типичный плей-офф, когда соперники не имеют шансов, возможности ошибаться, стараются как можно строже сыграть, - сказал Поздняков. - Сегодня, конечно, был матч неиспользованных возможностей, особенно в третьем периоде, несколько моментов шикарных было у наших ребят. Но надо отдать должное - датчане нам ответили рядом опасных моментов. В третьем периоде была обоюдоострая борьба, из положительного - начали реализовывать большинство, это очень важно, особенно в стадии плей-офф".

"Думаю, прогресс есть - контроль шайбы, особенно в первом периоде, был полный. Можно посмотреть на статистику бросков, она впечатляющая. Самое главное, что был контроль шайбы, особенно в первой половине игры. Фрагментами игра у ребят получалась, желаю, чтобы она продолжилась и на следующей стадии", - добавил президент ОКР.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.