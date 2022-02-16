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Олимпиада-2022 в Пекине

Нестеров: сборная России по хоккею прибавляет в игре с каждым матчем на Олимпиаде

Россияне в среду обыграли команду Дании и вышли в полуфинал

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с каждым матчем олимпийского турнира играет все лучше. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Никита Нестеров.

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В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1. Нестеров стал автором победной шайбы.

"Начали очень хорошо, много бросали, но мало забили, отдали чуть инициативу. В конце была нервозность, шайба по ленточке скакала. Надо было шайбой дорожить. Мы играем все лучше и лучше, осталось лучше реализовывать моменты", - сказал Нестеров.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.

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