Нестеров: сборная России по хоккею прибавляет в игре с каждым матчем на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с каждым матчем олимпийского турнира играет все лучше. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Никита Нестеров.

В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1. Нестеров стал автором победной шайбы.

"Начали очень хорошо, много бросали, но мало забили, отдали чуть инициативу. В конце была нервозность, шайба по ленточке скакала. Надо было шайбой дорожить. Мы играем все лучше и лучше, осталось лучше реализовывать моменты", - сказал Нестеров.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.