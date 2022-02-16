Крымские студенты создали стикеры в соцсети в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Студенты Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского создали стикеры для мессенджера Telegram в поддержку юной фигуристки Камилы Валиевой, которая представляет Россию на Олимпийских играх. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Меня очень тронула история 15-летней девочки, которая добилась высочайших результатов, и страдает от политической несправедливости. Сейчас говорят о том, что если Камила Валиева войдет в число победителей, то церемонию награждения отменят. Я считаю это очень несправедливым, потому что каждый спортсмен достоин признания. Мне захотелось ее подбодрить, популяризировать эту тему, привлечь жителей Крыма и всю Россию поддержать юную фигуристку. Поэтому я нашла фотографии с ее выступлений и сделала стикеры", - приводятся в сообщении слова автора стикеров, студентки Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Яны Дудченко.

Уточняется, что стикеры сопровождаются мотивационными, подбадривающими надписями: "Верь в себя", "Не опускай руки", "Будь первой". Есть и стикер-приглашение посетить Крым. Стикеры опубликованы в Telegram-канале КФУ.

Юную фигуристку поддерживают и в других регионах России, к примеру, жители Сыктывкара призвали поддержать Валиеву хэштегом в постах в соцсетях. "Не надо сейчас давать никаких оценок, пусть с ситуацией разбираются компетентные специалисты, хочется верить, что разбирательство будет непредвзятым и международные спортивные институты вынесут справедливое решение. Сейчас надо просто поддержать всех наших спортсменов и особенно Камилу и сказать #Камиламыстобой", - такой пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал начальник управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара Михаил Дудников.

В Мурманске фигуристку решили поддержать большим баннером на фасаде кинотеатра, где также высказали ей слова поддержки.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование, пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.