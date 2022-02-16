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Олимпиада-2022 в Пекине

Шипачев: российские хоккеисты давали шансы датчанам в четвертьфинале Олимпиады

Россияне в среду победили со счетом 3:1

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеистам нужно было реализовывать свои моменты в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине с датчанами, тогда бы получилось избежать нервной концовки. Такое мнение журналистам высказал капитана российской команды Вадим Шипачев.

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Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 3:1. Шипачев открыл счет в матче и забросил первую шайбу на олимпийском турнире.

"Нормальный матч. Были моменты, которые нам надо было забивать, тогда бы не была такой нервной концовка. Были моменты, которые мы не забили, и дали шанс сопернику", - сказал Шипачев.

Вратарь сборной России Иван Федотов отметил не лучшую игру команды в неравных составах. "Первые два периода непростые для меня, третий, предполагалось, что будет еще тяжелее. Надо было построже сыграть и получше играть в неравных составах", - подчеркнул Федотов.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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